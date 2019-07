Juni-Hitzerekord in Deutschland - 39,6 Grad in Sachsen-Anhalt

01.07.2019 Offenbach. So heiß war es in Deutschland in einem Juni noch nie: Gestern sind um 16.30 Uhr in Bernburg/Saale in Sachsen-Anhalt 39,6 Grad Celsius gemessen worden. Das bestätigte der Deutsche Wetterdienst. Der Allzeit-Temperaturrekord von 40,3 Grad für Deutschland blieb jedoch gestern unerreicht. In der neuen Woche können sich die Menschen auf etwas Abkühlung freuen. Bis morgen gehen die Temperaturen auf unter 30 Grad zurück.