Junger Mann stirbt bei Explosion eines Akku-Ladegeräts

23.08.2018 Hamburg. Die Explosion eines Akku-Ladegeräts hat einen Mann in Hamburg getötet. Ein Teil des Geräts sei in die Luft geschleudert worden und habe den 26-Jährigen schwer verletzt, teilte ein Polizeisprecher mit. Rettungskräfte hätten ihn noch am Unfallort wiederbelebt und ins Krankenhaus gebracht, wo er schließlich seinen Verletzungen erlegen sei. Laut Polizei handelte es sich um ein Ladegerät für Lithium-Akkus, das Platz für zwei Batterien der Größe AA bietet, wie sie etwa in kleinen Weckern und Fahrradleuchten eingesetzt werden. Der Grund der wuchtigen Explosion ist noch unklar.