Junge trinkt Ecstasy aus Vaters Flasche: Künstliches Koma

03.04.2017 Skive. Ein Sechsjähriger hat am Wochenende im Auto seiner Eltern in Dänemark aus Versehen Ecstasy getrunken. Im Krankenhaus musste der Junge in ein künstliches Koma versetzt werden, wie eine Polizei-Sprecherin sagte. Der 30 Jahre alte Vater des Jungen hatte die flüssige Droge in einer Trinkflasche aufbewahrt, die im Wagen herumgelegen hatte. Der Sechsjährige war laut Polizei so schwach, dass er nicht alleine atmen konnte. Er sei inzwischen aus dem Koma aufgewacht. Er trage voraussichtlich keine bleibenden Schäden davon.