Juncker gegen Unabhängigkeit Kataloniens

13.10.2017 Barcelona. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sich gegen eine Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien ausgesprochen. "Wenn wir erlauben, dass Katalonien unabhängig wird, dann werden das auch andere wollen und das gefällt mir nicht", sagte Juncker bei einem Bürgerdialog in Luxemburg. "Ich will keine Europäische Union, die in 15 Jahren aus 90 Ländern besteht." Zugleich rief er Barcelona und Madrid zu Gesprächen zur Beilegung der Krise auf. Eine Vermittlung von außen komme derzeit aber nicht in Frage.