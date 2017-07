05.07.2017 Hünfeld. Ein 18-Jähriger ist bei einem Streit mit einem Gleichaltrigen in Hessen tödlich verletzt worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei weiter mitteilten, gerieten die beiden in der Nacht in eine heftige Auseinandersetzung. Kurz nach dem Streit in Hünfeld sei das Opfer dann gestorben, hieß es ohne Angabe näherer Details. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.