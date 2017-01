Johnson: politische Zukunft für Assad nicht ausgeschlossen

26.01.2017 London. Der britische Außenminister Boris Johnson schließt nicht mehr aus, dass der syrische Machthaber Baschar al-Assad sein Land auch nach einem Ende des Bürgerkriegs regiert. Das sagte Johnson vor einem Parlamentsausschuss in London. "Ich muss realistisch sein, angesichts der Weise, wie sich die politische Landschaft geändert hat", sagte Johnson. Er sprach sich für "ordnungsgemäß von den Vereinten Nationen überwachte" Wahlen in dem Bürgerkriegsland aus, an denen auch Assad teilnehmen solle. Bislang hatte Großbritannien eine politische Zukunft für den syrischen Machthaber ausgeschlossen.