John Legend: Bei R. Kelly zu lange weggesehen

27.02.2019 New York. Nach der Anklage gegen R. Kelly wegen sexuellen Missbrauchs hat Sänger John Legend die Musikindustrie für ihr Schweigen kritisiert. "Wir haben zu lange weggeschaut", sagte Legend in der NBC-Show "Today". Viele Leute seien über Jahrzehnte hinweg verletzt worden. Mit der Doku-Serie "Surviving R. Kelly" hatten teils lange bekannte Missbrauchsvorwürfe gegen den Sänger an Schlagkraft gewonnen. John Legend hat in der Vergangenheit immer wieder öffentlich gegen R. Kelly Stellung bezogen.