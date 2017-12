19.12.2017 Stuttgart. Altbundespräsident Joachim Gauck erhält den Carlo-Schmid-Preis 2018. Gauck sei ein "Brückenbauer zwischen Ost und West in Deutschland und Europa", begründete die Carlo-Schmid-Stiftung mit Sitz in Stuttgart die Entscheidung für den Preisträger. Er stehe für einen dialog-orientierten Diskurs mit klaren Standpunkten, aber auch der Offenheit gegenüber anderen Meinungen. Die Preisverleihung findet am 3. Februar 2018 im Mannheimer Schloss statt.