Jemen: Vereinte Nationen pochen auf Zugang zu Getreide-Silos

08.02.2019 New York. UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock dringt auf raschen Zugang zu Lebensmittelhilfen für Millionen hungernde Menschen im Krisenstaat Jemen. In Silos in der Hafenstadt Hudaida sei genügend Getreide vorhanden, um 3,7 Millionen Menschen einen Monat lang zu ernähren, sagte Lowcock laut einer Mitteilung. Huthi-Rebellen würden den Vereinten Nationen aber seit September den Zugang verweigern. Im Jemen bekämpfen sich seit Jahren Regierungstruppen und schiitische Huthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden. Eine von Saudi-Arabien geführte Militärallianz steht auf Regierungsseite.