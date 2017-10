Jeder sechste Mann räumt sexuelle Belästigung ein

28.10.2017 Berlin. Mehr als jeder sechste Mann in Deutschland hat einer Umfrage zufolge schon einmal jemanden sexuell bedrängt. 18 Prozent der befragten Männer gaben zu, sich selbst so verhalten zu haben, dass ihr Gegenüber dies "als unangemessen oder sexuell bedrängend empfunden haben könnte". Das zeigt eine Befragung des Instituts YouGov im Auftrag der dpa. Unter den teilnehmenden Frauen liegt der Anteil mit sechs Prozent deutlich niedriger. Umgekehrt gaben dagegen 43 Prozent der weiblichen Befragten an, schon sexuell belästigt worden zu sein - gegenüber zwölf Prozent der Männer.