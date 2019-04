Jeder fünfte Kirchensteuerzahler hält Austritt für denkbar

30.04.2019 Berlin. Gut jeder fünfte Kirchensteuerzahler in Deutschland kann sich laut einer Umfrage prinzipiell einen Kirchenaustritt vorstellen. Einer Erhebung des US-Forschungsinstituts Pew Research Center zufolge halten einen Austritt 21 Prozent der Befragten in der Bundesrepublik für wahrscheinlich. 78 Prozent äußerten sich gegenteilig. Ende 2017 hatte die katholische Kirche in Deutschland rund 23,3 Millionen Mitglieder, die evangelische Kirche 21,5 Millionen.