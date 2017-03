Japan gedenkt der Opfer der Tsunami-Katastrophe

11.03.2017 Tokio. Mit Gebeten und einer Schweigeminute haben die Menschen in Japan der Opfer der Erdbeben- und Tsunamikatastrophe vor sechs Jahren gedacht. Um 14.46 Uhr Ortszeit - dem Zeitpunkt, an dem das Beben den Nordosten des Landes erschütterte - legten die Menschen an vielen Orten eine Schweigeminute ein. Rund 18 500 kamen damals in den Fluten ums Leben. Im Atomkraftwerk Fukushima war es zu Kernschmelzen gekommen. Es wird noch Jahrzehnte dauern, bis die Atomruine zurückgebaut ist.