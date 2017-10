Jamaika-Verhandlungen unter anderem zu Bildung und Arbeit

30.10.2017 Berlin. CDU, CSU, FDP und Grünen haben ihre Verhandlungen über ein Jamaika-Bündnis mit dem Themenblock "Bildung, Forschung, Innovation, Digitales und Medien" fortgesetzt. Die kleine Runde will auch die Themen Arbeit, Rente, Gesundheit und Pflege sowie Inneres und Recht diskutieren. Am späteren Nachmittag will die große Gruppe mit mehr als 50 Teilnehmern eine Zwischenbilanz zum Stand der Dinge ziehen. Die Sondierungsgespräche waren am Donnerstag wegen Streits insbesondere in der Klima- und Flüchtlingspolitik vertagt worden.