Jamaika-Sondierungen nochmals mit ganzer Themenpalette

17.11.2017 Berlin. Nachsitzen am Wochenende: Die Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen wollen nun die Zeit bis Sonntag nutzen, um doch noch ein Jamaika-Bündnis hinzubekommen. Nachdem die Gespräche am frühen Morgen nach knapp 15 Stunden vertagt worden waren, kamen die Unterhändler am Mittag zu einer neuen Runde zusammen. Dabei wurden offensichtlich alle Themen nochmals aufgerufen. Die zentralen Streitpunkte wie Zuwanderung, Klimaschutz und Finanzen waren noch weit von einer Lösung entfernt.