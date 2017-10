Jamaika-Sondierungen beginnen am Mittwoch kommender Woche

09.10.2017 Berlin. Die Sondierungsgespräche von Union, FDP und Grünen sollen am Mittwoch kommender Woche beginnen. Wie die "Passauer Neuen Presse" berichtet, seien übernächsten Mittwoch zunächst Gespräche zwischen Union und FDP sowie zwischen Union und Grünen geplant - also nach der Landtagswahl in Niedersachsen. Am Donnerstag darauf werde es Beratungen von FDP und Grünen geben, wurde auch der dpa aus Verhandlungskreisen bestätigt. Am anschließenden Freitag wollen CDU und CSU gemeinsam mit Liberalen und Grünen die Chancen für ein Jamaika-Bündnis ausloten.