Jamaika: Mehr Unterstützung von Kommunen und Regionen

01.11.2017 Berlin. CDU, CSU, FDP und Grüne wollen in einem möglichen Jamaika-Bündnis die Kommunen stärker als bisher unterstützen und strukturschwache Regionen stärken. Unter den in kleiner Runde zusammengekommenen Unterhändlern bestehe Einigkeit, dass dies eine wichtige Aufgabe sei, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin aus Teilnehmerkreisen. Wie dieses grundsätzliche Ziel konkret erreicht werden könne, müsse aber noch vertieft diskutiert werden. Die Verhandlungen seien in sehr sachlicher und freundlicher Atmosphäre verlaufen.