Jérôme Boateng zur U21-EM: Titelgewinn traue ich dem Team zu

26.06.2019 Bologna. Der ehemalige Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng traut der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft den Titelgewinn zu. "Ich hoffe, die jetzige junge Generation wird in unsere Fußstapfen treten. Den Titelgewinn in Italien traue ich ihr in jedem Fall zu", schrieb der U-21-Europameister von 2009 im "Kicker". "Atmosphäre und Zusammenhalt stimmen in dieser Truppe", erklärte er. Deutschland trifft am Donnerstag in Bologna im Halbfinale auf Rumänien.