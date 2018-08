Ivanka Trump mit klarem Statement gegen Rechts

12.08.2018 Washington. Die Tochter von US-Präsident Trump hat zum Jahrestag der tödlichen Proteste in Charlottesville eindeutig Stellung gegen Rechtsextremismus bezogen. "In unserem großartigen Land gibt es keinen Platz für weiße Vorherrschaft, Rassismus und Neonazismus", schrieb Ivanka Trump auf Twitter. Ihr Vater hatte wenige Stunden zuvor "alle Formen von Rassismus und Gewalttaten" verurteilt. Der US-Präsident war nach den Zusammenstößen dafür kritisiert worden, die rechtsextreme Gewalt nicht eindeutig verurteilt zu haben. Ein Jahr später wollen Rechtsextremisten heute Abend vor dem Weißen Haus in Washington demonstrieren.