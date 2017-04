Ivanka Trump: Potenzial von Frauen in der Wirtschaft liegt brach

26.04.2017 Berlin. Nach Ansicht der Tochter von US-Präsident Donald Trump, Ivanka Trump, liegt das Potenzial von Frauen in der Weltwirtschaft weitgehend brach. "In den Industriestaaten hinken wir zwar nicht so stark hinterher wie in den Entwicklungsländern, aber es liegt nach wie vor noch viel Arbeit vor uns", sagte Trump im ZDF-Morgenmagazin. Darum sei es so wichtig, dass man sich zum Gedankenaustausch treffe und über Erfolgsmodelle spreche. Gestern nahm die First Daughter in Berlin am "Women20 Summit" teil - einem internationalen Gipfel zur Stärkung von Frauen.