Israels Armee nimmt Bruder des Attentäters fest

22.07.2017 Ramallah. Nach einem tödlichen Anschlag in einer Siedlung im Westjordanland sind israelische Soldaten heute in den Heimatort des Attentäters eingedrungen. Sie hätten in dem Ort bei Ramallah das Haus des 19-Jährigen durchsucht und seinen Bruder festgenommen, berichteten israelische und palästinensische Medien. Eine Armeesprecherin sagte, man prüfe die Berichte. Der Attentäter war gestern Abend in ein Wohnhaus in der Siedlung Neve Zuf eingedrungen, in der eine Familie gerade zu Abend aß. Der Attentäter tötete und verletzte mehrere Menschen. Er selbst wurde verletzt festgenommen.