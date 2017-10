Islamistenangriff in Mogadischu: Zahl der Toten steigt of 25

29.10.2017 Mogadischu. Nach dem Autobombenanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu ist die Zahl der Toten auf 25 gestiegen. Mindestens 30 weitere Menschen wurden bei Explosionen in der Nähe eines Hotels verletzt. Die Behörden schließen nicht aus, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigen könnte. Sicherheitskräfte konnten mehr als 30 Menschen aus dem Hotel retten, in dem sich mehrere Angreifer verschanzt haben. Unter den Geretteten befindet sich auch ein Minister und ein bekannter Geistlicher. Die radikal-islamische Al-Shabaab-Miliz hat sich zu dem Anschlag bekannt.