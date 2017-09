"Irma" wütet weiter: Tote in Georgia und South Carolina

12.09.2017 Miami. Nach seinem zerstörerischen Zug durch Florida hat der Tropensturm "Irma" in weiteren US-Bundesstaaten gewütet. Der Sturm bewegte sich weiter Richtung Norden und brachte schwere Regenfälle und heftigen Wind nach Georgia und South Carolina. Mindestens drei Menschen starben. In Florida wird das Ausmaß der Schäden erst nach und nach sichtbar. Der Sturm riss in vielen Teilen Hausdächer herab und kappte Leitungen. Millionen Haushalte sind ohne Strom. "Irma" war einer der schwersten jemals in der Region registrierten Tropenstürme.