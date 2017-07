Irakische Armee rückt gegen letzten IS-Rückzugsort in Mossul vor

10.07.2017 Mossul. Nach dem Besuch des irakischen Ministerpräsidenten Haider al-Abadi in Mossul gehen die Kämpfe in der ehemaligen IS-Hochburg weiter. Die Armee rücke gegen die noch verbliebenen Dschihadisten in einem kleinen Gebiet unter IS-Kontrolle am Fluss Tigris vor, berichtet das Staatsfernsehen. Al-Abadi war gestern zum Ausklang der knapp neunmonatigen Militäroperation nach Mossul gereist, um Kämpfer und Einwohner zu ihrem "großen Sieg" über die Terrormiliz IS zu beglückwünschen. Eine angekündigte Rede an die Nation fiel aber aus, weil Mossul noch nicht vollständig befreit ist.