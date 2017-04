11.04.2017 Dortmund. Unterkunftsuche im Netz: Monaco-Fans, die nach der Verlegung des Champions-League-Spiels in Dortmund übernachten müssen, könnten im Internet fündig werden. Unter #bedforawayfans sollen Dortmunder posten, die einen Schlafplatz anbieten wollen - und die Anhänger des AS Monaco suchen, wie der BVB am Abend mitteilte. Viele Twitternutzer teilten den Aufruf des Vereins begeistert.