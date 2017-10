Internationale Koalition: 100 IS-Kämpfer ergeben sich

14.10.2017 Al-Rakka. In der umkämpften nordsyrischen Stadt Al-Rakka haben sich Dutzende IS-Kämpfer ergeben. In den vergangenen 24 Stunden verließen nach Angaben der von den USA geführten Internationalen Koalition etwa 100 Dschihadisten die Stadt freiwillig. Vorher hatte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet, dass alle syrischen IS-Mitglieder die Stadt verlassen hätten. Ausländische Extremisten harrten dort aber immer noch aus. Das Anti-IS-Bündnis gibt an, dass 85 Prozent der Stadt vom IS befreit sei.