Intensivtäter nach schweren Angriffen in Düsseldorf festgenommen

04.10.2017 Düsseldorf. Nach einem brutalen Angriff mit einem Schlagstock am Montagabend hat die Polizei in Düsseldorf einen 20-jährigen Intensivtäter festgenommen. Der Mann sei bereits mehrfach als Gewalttäter in Erscheinung getreten, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Zeuge habe ihn wiedererkannt. Der Verdächtige soll einem 31-Jährigen an einem S-Bahnhof am Montagabend durch Tritte und Hiebe mit einem Schlagstock lebensbedrohliche Kopfverletzungen zugefügt haben. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.