Innenminister Seehofer besucht Schnee-Gebiet in Bayern

13.01.2019 Berlin. Bundesinnenminister Horst Seehofer macht sich morgen ein Bild von dem seit Tagen andauernden Schneechaos in den bayerischen Alpen. Wie sein Ministerium mitteilte, will Seehofer Einsatzkräfte der Bundespolizei und des Technischen Hilfswerks im Berchtesgadener Land treffen. Geplant sind Gespräche unter anderem in Berchtesgaden und Neukirchen am Teisenberg. Auch ein Statement des Ministers ist geplant. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hatte heute in Berchtesgaden den vom Schneechaos betroffenen Landkreisen weitere Hilfe zugesagt.