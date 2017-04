Immer mehr Teilzeitbeschäftigte in Deutschland

28.04.2017 Immer mehr Arbeitnehmer in Deutschland arbeiten in Teilzeit. Im vergangenen Jahr waren rund 15,3 Millionen Menschen nach diesem Modell beschäftigt. Zwanzig Jahre zuvor betrug die Zahl nur rund 8,3 Millionen. Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten ist in den vergangenen zwanzig Jahren von rund 25,9 Millionen auf 24 Millionen gesunken. Auf diese Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg machte die Linken-Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann anlässlich des Tages der Arbeit aufmerksam.