Immer düstere Schadensprognosen für Texas - und was macht "Irma"?

04.09.2017 Houston. Die Schadensprognosen für die durch den Sturm "Harvey" verwüsteten Gebiete in Texas werden immer düsterer. Der Gouverneur des US-Staates, Greg Abbott, schätzte die Kosten für den Wiederaufbau auf bis zu 180 Milliarden Dollar. Zugleich gilt das Augenmerk Hurrikan "Irma", der sich im Atlantik zusammengebraut hat. Zwar ist noch völlig unklar, ob der Sturm überhaupt die US-Küste ansteuern wird. Einwohner in besonders hurrikangefährdeten Gebieten sollten aber vorbereitet sein. Das sind die Bundesstaaten am Golf von Mexiko, darunter Texas, Florida und die US-Ostküste.