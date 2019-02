Ikea erwägt Verkauf über Amazon und andere Onlinehändler

13.02.2019 Delft. Der Möbelhändler Ikea prüft den Verkauf von Produkten bei anderen Onlinehändlern wie Amazon oder Alibaba. Das sagte der Chef der niederländischen Holdinggesellschaft Inter Ikea, Torbjörn Lööf, der Zeitung "Financial Times". Der erste Testverkauf stehe bevor. Zudem könne man sich den Aufbau einer branchenweiten Online-Plattform gut vorstellen. Ikea steckt mitten in einem umfassenden Konzernumbau. Das Unternehmen testet Leasing-Konzepte für Möbel, außerdem sind kleinere Filialen in Innenstädten geplant.