IS reklamiert Gewalttat in Las Vegas für sich

02.10.2017 Die Terrormiliz IS hat die Gewalttat in Las Vegas über ihr Sprachrohr "Amak" für sich reklamiert. Der Schütze, der mindestens 50 Menschen tötete, sei ein "Soldat" des Islamischen Staates gewesen. Der Schütze ist nach Polizeiangaben der 64 Jahre alte Stephen Paddock, der in der Nähe von Las Vegas lebte. "Wir glauben, dass es ein Einzeltäter ist", sagte Bezirks-Sheriff Joe Lombardo. Das Tatmotiv ist laut Polizei noch unklar. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund hatte nicht gegeben.