IS reklamiert Botschaftsanschlag in Kabul für sich

31.07.2017 Kabul. Aufständische haben in der afghanischen Hauptstadt Kabul einen Anschlag auf die irakische Botschaft verübt. Ein Selbstmordattentäter habe sich am Eingang zur Botschaft in die Luft gesprengt, teilte das afghanische Innenministerium mit. Drei weitere Attentäter seien in das Gebäude eingedrungen und dann in Gefechten mit Sicherheitskräften getötet worden. Die irakischen Diplomaten sind in Sicherheit. Die Terrormiliz IS reklamierte den Angriff für sich.