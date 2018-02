IG Metall für Gespräche ab Montag

01.02.2018 Die IG Metall Baden-Württemberg bietet dem Arbeitgeberverband Südwestmetall an, die Tarifverhandlungen Anfang nächster Woche fortzusetzen - sofern sich die Arbeitgeber deutlich bewegen. Das sagte Bezirksleiter Roman Zitzelsberger in Stuttgart. Seit gestern laufen in ganz Deutschland 24-stündige Warnstreiks. Die Bilanz sei sensationell, heißt es bei der Gewerkschaft. Vergangenes Wochenende war die fünfte Verhandlungsrunde im laufenden Tarifkonflikt ergebnislos abgebrochen worden.