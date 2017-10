Hurrikan "Nate" vor der US-Golfküste

08.10.2017 New Orleans. Hurrikan "Nate" hält Kurs auf die US-Küste am Golf von Mexiko. Es wurde erwartet, dass der Sturm östlich von New Orleans das Festland erreicht - möglicherweise nahe dem Gebiet, in dem 2005 "Katrina" auf die Küste geprallt war. Allerdings ist "Nate" deutlich schwächer als der damalige Sturm. "Nate" entwickelte gut eine Stunde vor seinem erwarteten Eintreffen Windgeschwindigkeiten von knapp 145 Stundenkilometern in seinem Zentrum. Das entspricht einem Hurrikan der schwächsten Kategorie eins.