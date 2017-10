Hungerstreik polnischer Assistenzärzte weitet sich aus

25.10.2017 Warschau. In Polen weitet sich der Hungerstreik von Assistenzärzte aus. Er läuft nun schon seit mehr als drei Wochen. Gegen schlechte Arbeitsbedingungen in Polens Gesundheitssystem werde inzwischen unter anderem an Klinken in Warschau, Krakau, Lodz, Stettin, Breslau und Danzig protestiert. Das teilte die Vereinigung der Nachwuchsärzte mit, die den Hungerstreik organisiert. Nach Angaben der Mediziner sind bereits mehrere ihrer Kollegen in diesem Jahr wegen Überarbeitung gestorben.