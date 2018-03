Hundert Verletzte bei Protesten gegen Festnahme Puigdemonts

26.03.2018 Barcelona. Bei Protesten in Katalonien gegen die Festnahme von Separatistenführer Carles Puigdemont in Deutschland sind mindestens Hundert Menschen verletzt worden. 92 wurden allein in der regionalen Hauptstadt Barcelona verletzt, wo am Abend mehr als 50 000 Menschen auf die Straße gegangen waren, berichteten die Rettungskräfte bei Twitter. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei, die auch Schlagstöcke einsetzte und Warnschüsse in die Luft abgab. Es gab mindestens vier Festnahmen. Der ehemalige Regionalpräsident war gestern an der A7 bei Schleswig gestoppt und festgenommen worden.