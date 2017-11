Hugh Jackman bekommt Bambi und Komplimente von Iris Berben

16.11.2017 Berlin. Der australische Schauspieler Hugh Jackman hat bei der Bambi-Verleihung die erste Trophäe des Abends bekommen. "Das bedeutet mir sehr viel", sagte Jackman bei der Gala am Abend in Berlin. Seine deutsche Kollegin Iris Berben würdigte ihn für seine Leistung in der Kategorie Entertainment. Die vielen Lobpreisungen, die man über Jackman gehört habe, sie stimmten einfach alle, sagte Berben. "Er steht mit all seinen Talenten mittten im Leben." Die beiden kennen sich von Dreharbeiten zum Film "Eddie the Eagle".