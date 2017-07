Hubschrauber der Bundeswehr stürzt in Mali ab

26.07.2017 Berlin. Ein Hubschrauber der Bundeswehr mit zwei deutschen Piloten ist in Mali abgestürzt. Angaben zu möglichen Todesopfern oder zur Unfallursache gibt es bisher nicht. Der Norden Malis war 2012 vorübergehend in die Hände islamistischer Extremisten und anderer Rebellengruppen gefallen, sie konnten aber nach einer Intervention französischer Streitkräfte zurückgedrängt werden. Eine UN-Mission soll zur Umsetzung eines Friedensabkommens beitragen. An der Mission beteiligen sich etwa 875 Bundeswehr-Soldaten.