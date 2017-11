"House of Cards"-Mitarbeiter klagen über Spacey

03.11.2017 Los Angeles. Acht ehemalige und aktuelle Mitarbeiter der US-Serie "House of Cards" haben offen über sexuelle Belästigungen durch Hauptdarsteller Kevin Spacey gesprochen. "Es war ein vergiftetes Umfeld für junge Männer in Reihen der Crew, des Casts und der Statisten, die mit ihm zu tun hatten", sagte ein ehemaliger Produktionsassistent dem TV-Sender CNN. Spacey habe wenig bis gar keine Skrupel gehabt, seinen Status und seine Position auszunutzen. Medienberichten zufolge leitete die Polizei in London Ermittlungen gegen Spacey ein, weil er einen Mann sexuell belästigt haben soll.