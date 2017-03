Hollywoodstar Banderas mit Herzinfarkt: "Hatte viel Glück"

25.03.2017 Málaga. Hollywoodstar Antonio Banderas hat vor zwei Monaten einen Herzinfarkt gehabt. "Ich habe am 26. Januar einen Infarkt erlitten, hatte aber viel Glück. Es gibt keine bleibenden Schäden", sagte der 56-Jährige am Rande eines Filmfestivals in Málaga im Süden Spaniens. Er fühle sich gut und habe "viel Lust zu arbeiten", so der "Zorro"-Darsteller. Banderas war im Januar mit Brustschmerzen in eine Klinik im Süden Englands eingeliefert worden. Medien hatten über die Gründe spekuliert und unter anderem von "Verdacht auf Herzattacke" geschrieben.