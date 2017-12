04.12.2017 Berlin. Auch rund zwei Jahre nach seinem Abtritt vom Fernsehen erfreut sich Entertainer Stefan Raab offensichtlich großer Beliebtheit. Seine in der vergangenen Woche angekündigte Bühnenshow in der Kölner Lanxess Arena am 18. Oktober 2018 sei bereits ausverkauft, meldete die "TV Total"-Facebook-Seite. Daher sei ein zweiter Termin für die Bühne anberaumt worden, nämlich der 17. November 2018, ebenfalls in der Lanxess Arena.