Hoffenheim feiert ersten Sieg in der Europa League

19.10.2017 Sinsheim. 1899 Hoffenheim hat den ersten Sieg eines deutschen Teams in der Europa-League-Saison gefeiert. Der Tabellenvierte der Fußball-Bundesliga setzte sich gegen Istanbul Basaksehir mit 3:1 durch und landete damit den ersten Vereinserfolg überhaupt auf internationaler Bühne. Damit wahrte die Mannschaft als Dritter in Gruppe C die Chancen auf ein Weiterkommen. Zuvor hatte es für die beiden anderen deutschen Vertreter zwei Niederlagen gegeben. Der 1. FC Köln unterlag in Weißrussland mit 0:1 bei BATE Borissow. Hertha BSC verlor im ukrainischen Lwiw 1:2 gegen Sorja Luhansk.