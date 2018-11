Hoeneß: Kahn spielt Rolle bei der Nachfolge für Rummenigge

30.11.2018 München. Der FC Bayern München intensiviert beim anstehenden Umbruch in der Vereinsführung das Werben um den langjährigen Kapitän Oliver Kahn. "Ich kann ihnen versichern, dass der Name Oliver Kahn in unseren Überlegungen eine Rolle spielt", sagte Präsident Uli Hoeneß am Abend bei der Jahreshauptversammlung in München. Der 49-jährige Kahn könnte die Nachfolge des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge antreten, allerdings "nicht heute oder morgen", wie Hoeneß betonte. Der von ihm angeführte Aufsichtsrat werde sich mit dem Thema Kahn bei der Sitzung im Februar 2019 beschäftigen.