Hochwasserlage an Donau weiter kritisch

06.01.2018 München. Die Hochwasserlage entlang der Donau in Ostbayern ist zu Beginn des Wochenendes weiter kritisch. Während sich die Lage an anderen Gewässern langsam entspannte, erreichte der Fluss im niederbayerischen Kelheim in der Nacht die zweithöchste Meldestufe 3 - einzelne bebaute Grundstücke und Häuser wurden laut Hochwassernachrichtendienst überflutet. Auch in Regensburg stieg der Pegelstand weiter an. Größere Überflutungen und das Erreichen der höchsten Meldestufe sind - anders als zunächst angenommen - unwahrscheinlich.