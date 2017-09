Hochwasser in Texas: Furcht vor Bakterien und Chemikalien

01.09.2017 Houston. Während über dem Atlantik schon der nächste Sturm in Richtung Amerika unterwegs ist, wächst in Texas die Furcht vor den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen von "Harvey". Mediziner warnen vor Gesundheitsrisiken durch verunreinigtes Wasser. Chemie- und Ölanlagen sind durch das Wasser in Gefahr. Die Folgen einer Explosion in einer Chemiefabrik nahe Houston sind noch immer nicht vollends geklärt. Einem Bericht der "Washington Post" zufolge dürften weit mehr als die 100 000 Häuser von Flutschäden betroffen sein