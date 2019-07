Hitzerekord möglich - 40,5 Grad in Geilenkirchen gemessen

25.07.2019 Offenbach. Der Deutsche Wetterdienst will heute klären, ob der in Geilenkirchen gemessene Temperatur-Höchstwert offiziell als Rekord anerkannt wird. Die Messstelle gehört nicht zum DWD-Netz. Die gestern in dem Ort in Nordrhein-Westfalen gemessenen 40,5 Grad liegen über dem bisherigen Rekordwert in Deutschland von 40,3 Grad aus dem Jahr 2015 im unterfränkischen Kitzingen. Allerdings könnte es heute schon wieder neue Rekordwerte geben. Insbesondere entlang des Rheins werden Temperaturen von 40 Grad und mehr erwartet.