Herne trauert um getöteten neunjährigen Jungen

07.03.2017 Herne. Der gewaltsame Tod eines neunjährigen Schülers in Herne hat in der Ruhrgebietsstadt tiefe Trauer ausgelöst. Man sei fassungslos und schockiert und trauere mit den Angehörigen, erklärte Oberbürgermeister Frank Dudda. Die Grundschüler der Stadt bleiben auch während der Pausen in den Gebäuden. Es soll vermieden werden, dass sie von Reportern umlagert werden. In der Schule des getöteten Jungen sind Seelsorger und Psychologen im Einsatz. Der mutmaßliche Mörder hatte sich im Internet mit seiner Tat gebrüstet.