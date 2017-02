"Hello" von Adele gewinnt den Grammy als Lied des Jahres

13.02.2017 Los Angeles. Die britische Sängerin Adele hat für ihre Pop-Ballade "Hello" den Grammy-Award in der Kategorie bestes Lied des Jahres gewonnen. Sie und Songwriter Greg Kurstin setzten sich bei der Verleihung in Los Angeles unter anderem gegen "Formation" von Beyoncé durch. Nominiert waren zudem Justin Bieber, Mike Posner und Lukas Graham. Adele hatte zuvor zwei weitere Preise für die beste Pop Solo Performance und das beste Pop Vocal Album gewonnen. Die Grammys ehren in zwei Hauptkategorien einen einzelnen Song.