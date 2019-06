10.06.2019 New York. Ein Hubschrauber ist in New York in ein Gebäude gestürzt. Das teilte die Feuerwehr mit. Zu dem Absturz sei es in der Siebten Straße in Manhattan gekommen. Unklar ist noch, ob es Tote oder Verletzte bei dem Vorfall gab. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.