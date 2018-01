Helge Schneider startet Deutschland-Teil seiner Tournee

30.01.2018 Heidelberg. Mit einem Auftritt in Heidelberg hat der Entertainer und Musiker Helge Schneider den Deutschland-Teil seiner "Ene Mene Mopel"-Tournee gestartet. Das Multi-Talent aus Mülheim an der Ruhr bot am Abend ein Feuerwerk aus Kalauern, Absurditäten und seltsamen Liedern. Seine aus zwei Generationen zusammengekommenen Fans dankten es ihm in der Stadthalle mit viel Applaus. Der Improvisationskönig plant bis Jahresende rund 40 Gastspiele.